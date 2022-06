Lautaro torna nel mirino del Tottenham: possibili contatti nei prossimi giorni

INTER

L'intenzione dell'Inter è quella di non cedere il Toro, ma con un'offerta importante e con Dybala e Lukaku in rosa la situazione potrebbe cambiare

In casa Inter si registra un nuovo interessamento del Tottenham per Lautaro Martinez. Al momento i nerazzurri non sembrano affatto intenzionati a cedere l'attaccante, ma secondo quanto riporta TMW, di fronte a un'offerta importante e concreta degli Spurs la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Soprattutto se nel frattempo dovessero arrivare notizie positive sul fronte Dybala e Lukaku. Indiscrezioni alla mano, del resto, per il Toro si parla di un possibile contatto già nei prossimi giorni tra i dirigenti del Tottenham e quelli dell'Inter.

Un sondaggio esplorativo per capire le reciproche intenzioni, i possibili costi dell'affare e la relativa fattibilità. Tutto con le operazioni Dybala e Lukaku sullo sfondo a dettare i tempi e le eventuali dinamiche del dialogo. Se Paulo e Romelu dovessero arrivare a breve alla corte di Simone Inzaghi, infatti, la questione Lautaro potrebbe assumere subito toni diversi e portare a differenti considerazioni da parte di Marotta. In particolare se Paratici, imbeccato da Antonio Conte, dovesse tornare alla carica con un bel gruzzolo da investire. Offerta che l'Inter a questo punto potrebbe decidere di ascoltare attentamente e prendere seriamente in considerazione rivedendo un po' i piani anche sul futuro di Skriniar e De Vrij. Il Tottenham non molla il Toro.