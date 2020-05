Lautaro Martinez, l'Inter spera nella sponda Psg per scatenare l'asta

LO SCENARIO

Inter, Barcellona e... Paris Saint-Germain: l'intreccio di mercato relativo a Lautaro Martinez si arricchisce di una nuova pedina, gradita ai nerazzurri in caso di cessione dell'attaccante. Il pressing blaugrana sul Toro è asfissiante ma la dirigenza interista non si scosta dalla richiesta di 70-80 milioni più Arthur o Semedo, ecco perché la sponda parigina potrebbe aiutare Marotta a scatenare un'asta.

Zhang e Conte sarebbero ben felici di trattenere Lautaro, intendiamoci, ma di fronte a una manifesta volontà del giocatore e alla giusta offerta, l'affare andrebbe in porto. E qui si inserisce il Psg che, secondo ESPN, sta valutando pure l'argentino in caso di addio a Cavani e Icardi.

A proposito di Maurito, il filo che lega Psg e Inter diventerebbe dunque doppio: se Leonardo insistesse con Lautaro, significherebbe mancato riscatto dell'ex capitano nerazzurro o cessione (alla Juventus?) subito dopo averlo riscattato. Rimane comunque una pista molto difficile perché a quanto risulta, e i media spagnoli confermano, se il Toro scegliesse di lasciare l'Inter sarebbe solo per giocare con Messi nel Barcellona.

Il problema è che i blaugrana si sono dati come termine ultimo per l'affare il mese di maggio e vista la cautela delle società, tutte, in questo momento di crisi economica per via del virus, i tasselli da incastrare sono molti e il tempo sempre meno.