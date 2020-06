Lautaro, il Barça temporeggia: Real, United e Liverpool pronti a inserirsi

INTER

Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sull'affare Lautaro Martinez-Barcellona. Stando a "Sport", il "Toro" in settimana avrebbe avuto un incontro con Conte per comunicargli la sua intenzione di lasciare il club a fine stagione. Una mossa studiata per accelerare la trattativa ma che, per ora, non avrebbe dato alcuna svolta decisiva alla questione. Anzi. Marca parla infatti di un rischioso temporeggiamento dei blaugrana che potrebbe facilitare l'inserimento nell'affare di altri top club come Real, United o Liverpool.

In attesa di trovare la quadra su eventuali contropartite tecniche per abbassare le richieste cash dell'Inter, del resto, il Barcellona al momento è alle prese con alcuni problemi interni e non sembra nelle condizioni ottimali per piazzare un colpo da oltre cento milioni. Il taglio degli stipendi per far fronte all'emergenza Coronavirus stonerebbe infatti con l'eventuale investimento per Lautaro e potrebbe creare anche qualche malumore nello spogliatoio.



Vedi anche inter Inter su Gaich: un nuovo argentino sulle tracce di Angelillo e Lautaro Martinez Una situazione potenzialmente esplosiva, che avrebbe convinto i dirigenti blaugrana a prendere tempo e a rallentare la trattativa con l'Inter. Una scelta quasi obbligata, che potrebbe però mettere tutto in discussione. Mentre il Barça temporeggia, infatti, almeno altri tre top club potrebbero giocare d'anticipo, tentando di soffiare Lautaro ai blaugrana. Stando a Marca, in agguato ci sarebbero Real Madrid, Manchester United e Liverpool. Tre ossi duri da fronteggiare sul mercato che potrebbero rovinare clamorosamente i piani blaugrana per il "Toro".