La nuova proposta del Barça: 70 milioni più Junior Firpo per Lautaro

Ormai è chiaro: il Barcellona non ha la possibilità di svenarsi per arrivare a Lautaro, dopo l'accordo già trovato con il giocatore (12 milioni più bonus per 5 anni). Secondo il "Mundo Deportivo" l'ultima offerta all'Inter è di 70 milioni più il cartellino di Junior Firpo, valutato, da quello che scrive il quotidiano catalano, la bellezza di 41 milioni di euro, in modo da arrivare alla cifra di 111 milioni che poi è quella della clausola di rescissione dell'attaccante argentino.