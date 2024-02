Lautaro, 10 milioni per rinnovare: Inter pronta al sacrificio per tenere il Toro 

L'ottimismo, da ambo le parti, non manca e la voglia di continuare pure. Ma serve ancora del tempo, normale prassi quando in ballo ci sono delle cifre importanti. Come quelle sulle quali stanno ragionando l'Inter e Lautaro Martinez, sempre più bandiera nerazzurra. Marotta, per blindare il Toro ed evitare 'scherzetti' si è mosso in largo anticipo: Zhang gli ha dato quasi mano libera pur di tenersi stretto l'argentino. Lo dimostrano le mosse dell'ad, il quale ha messo sul piatto la bellezza di 8 milioni di euro (più bonus) per prolungare. Una cifra 'record', che porterebbe il 26enne a essere il più pagato in rosa. Ma non basta. Lauti ne chiede due in più, ossia 10: la distanza non è ampia, la volontà da parte dell'Inter di fare un sacrificio pur di trattenere l'ex Racing è forte.