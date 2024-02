Ausilio: "Taremi e Zielinski? Ci stiamo lavorando. Sicuro del rinnovo di Lautaro"

"Lautaro ha detto che manca poco e c'è fiducia e non vedo perché non debba confermarlo io. C'è fiducia soprattutto perché c'è la stessa intenzione, entrambe le parti vogliono allungare questo rapporto. E' normale che essendoci una negoziazione in corso serva pazienza come per tutte le cose. I tempi che avete voi non sono quelli che abbiamo noi, ma sono sicuro che alla fine si arriverà a un accordo che accontenterà entrambe le parti perché è ciò che vogliamo". Così Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter sul tormentone legato al futuro di Lautaro Martinez.