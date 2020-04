L'agente di Lautaro si espone: "Barcellona? Pensa solo all'Inter"

COPPIA DEI SOGNI

Inter, Barcellona, Lautaro e Messi: un vero e proprio intrigo. Dalle "certezze" blaugrana sul futuro catalano dell'attaccante nerazzurro ai rumors su un "favoloso" approdo di Messi a Milano il passo è stato breve. E' bastata un'intervista dell'ex presidente interista Massimo Moratti e, a seguire, sono arrivate le voci provenienti dall'Argentina a riscaldare ulteriormente la faccenda. Oggi, poi, ci ha pensato il procuratore di Lautaro, Beto Yaque, che intervistato dal Mundo Deportivo ha raffreddato le mire barceloniste sul suo assistito con parole molto chiare: "Lautaro vive questa situazione (l'interesse del Barcellona ma non solo, ndr) come se nulla fosse perché è concentrato esclusivamente sul suo club, ma anche con grande soddisfazione, perché sa che sta facendo le cose molto bene".



Stesso discorso per i complimenti di Messi: "Penso che sia stato molto carino e confortante per lui ma ora pensa solo al club in cui si trova. Lautaro ha 5 anni di contratto con l’Inter e le notizie che escono riguardano esclusivamente la stampa“.