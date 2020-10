L'agente di Lautaro: "Irrispettoso parlare ancora del Barça, sta bene all'Inter"

Il "campo" dice che Lautaro rientrerà in Italia solo dopo il match dell'Argentina contro la Bolivia per tuffarsi verso il delicatissimo derby col Milan. Il "mercato" sottolinea invece che per il Toro la questione extra-campo più pressante è il rinnovo con l'Inter. Per lo scontro coi rossoneri ci sarà dunque modo e tempo di fare tutte le valutazioni del caso nei prossimi giorni: prima come detto il viaggio intercontinentale per fare ritorno alla Pinetina, poi il tampone di controllo e infine la ripresa - se tutto come si spera andrà bene - in gruppo per preparare il match contro il Milan (preparare per modo di dire, visto che al massimo si tratterà del solo allenamento di venerdì, vigilia della stracittadina). Per il rinnovo, invece, si entrerà nel vivo nel prossimo mese, ma le basi sono sicuramente positive, al di là delle ovvie schermaglie tra le parti. Ad assicurarlo uno degli agenti dell'attaccante argentino, Rolando Zarate: "Lautaro sta molto bene all'Inter".