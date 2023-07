L'Inter vuole Lukaku: pronti 30 milioni di euro per comprarlo subito

MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter insiste per Lukaku: due le opzioni sul tavolo. Tanto dipende pure da Onana

L'Inter vuole a tutti i costi riportare Romelu Lukaku a Milano. Anche a costo di sborsare una cifra corposa nell'immediato. Le parole di ieri di Pochettino, tecnico del Chelsea "Romelu tornerà il 12 o 13 luglio, farà parte della squadra e svolgerà la preparazione. La prima cosa che faranno tutti i giocatori quando arriveranno sarà venire da me in ufficio a salutarmi. Mi aspetto che anche lui lo faccia" non hanno affatto spaventato Marotta che prosegue per la sua strada. Ma adesso con una soluzione in più sul tavolo, grazie ad Andrè Onana.

La volontà di Lukaku è chiara: gradirebbe unirsi subito al ritiro dell'Inter alla Pinetina, senza recarsi in quello del Chelsea. Il motivo? Evitare situazioni imbarazzanti, con il belga che è praticamente separato in casa. Si tratterà intensamente tra i due club in queste ore, con la speranza di trovare una quadra prima della metà della settimana prossima, ossia quando prenderanno il via i rispettivi ritiri. La dirigenza nerazzurra, per ora, ha ragionato con Todd Boehly, patron dei londinesi, sempre sulla base di un altro prestito oneroso, simile a quello di un anno fa. Ma adesso potrebbe spingersi ben oltre, fino a toccare quota 30 milioni di euro se l'addio di Onana al Manchester United dovesse concretizzarsi a breve, incassando quindi 55 mln. In tal caso Lukaku, nelle idee nerazzurre, arriverebbe sotto la Madonnina con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Lukaku vuole l'Inter, è cosa nota, ed entrambe le parti in causa vogliono trovare un punto d'incontro: il Chelsea per togliersi un problema, Marotta per accontentare Inzaghi con l'ennesimo colpo.

I Blues, dopo aver acquistato Nicolas Jackson dal Villarreal per l'attacco, potrebbero utilizzare i soldi versati dall'Inter (uniti a quelli incassati dal Milan sul fronte Pulisic) per tentare un colpo di rilievo per l'attacco. O meglio per la fascia, visto che nel mirino degli inglesi c'è Federico Chiesa, non considerato tra gli incedibili della Juventus, visto anche il rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri.