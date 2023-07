Inter-Lukaku, Pochettino avverte: "Lo aspetto in ritiro il 12 o il 13 luglio"

GIORNI CALDI

Lukaku ha fretta di abbracciare i nerazzurri, ma i Blues tirano dritto: serve un'offerta convincente

Altro che Inter: il Chelsea attende Romelu Lukaku al più presto. In tal senso parole di Mauricio Pochettino, neo-tecnico dei Blues lasciano spazio a poche interpretazioni: "Lukaku tornerà il 12 o 13 luglio, farà parte della squadra e svolgerà la preparazione - ha detto in conferenza stampa -. La prima cosa che faranno tutti i giocatori quando arriveranno sarà venire da me in ufficio a salutarmi. Mi aspetto che anche lui lo faccia se sarà ancora un giocatore del Chelsea".

L'uscita del tecnico argentino non è sicuramente suonata positivamente alle orecchie del belga, intenzionato a riabbracciare i nerazzurri al più presto, anche per evitare di mettere il piede nel ritiro del Chelsea. Insomma Big Rom vuole a tutti i costi scongiurare situazioni imbarazzanti, come ad esempio rivedere vecchi compagni e dirigenti in terra inglese da separato in casa. Ma molto dipenderà dalle prossime mosse di Marotta ma non solo: il futuro immediato della punta è legato pure a quello di Onana.

La trattativa tra Chelsea e Inter infatti, si gioca ormai a carte scoperte, e la convinzione da parte nerazzurra di riavere con sè l'ex Anderlecht deve però adesso tradursi in un'offerta concreta. La conclusione dell'affare Onana con il Manchester United - ormai prossima, il punto di incontro è attorno ai 55 milioni - è in questo senso determinante: se come trapela da Viale della Liberazione nel weekend arriverà la proposta definitiva dei Red Devils, allora con l'inizio della prossima settimana potrà andare in scena il summit decisivo con i Blues. L'Inter ragiona sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 35 milioni, 5 subito e il rimanente tra un anno. In definitiva una somma molto vicina alla richiesta del club londinese. Per questo c'è la convinzione che entro il 12 luglio tutto possa essere effettivamente chiuso e il ritorno a casa di Lukaku cosa fatta.