L'Inter lavora sul futuro: preso Perez per il centrocampo, dal Montenegro in arrivo Vukoje. Tutto fermo per Frattesi

Tutto fatto per Tomas Perez: l'Inter si è assicurata il talento argentino classe 2005 dei Newell's Old Boys per il centrocampo del futuro. Ha dunque dato i suoi frutti l'incontro con il presidente dei Newell's Ignacio Astore, in questi giorni a Milano e mercoledì era in tribuna a San Siro per il recupero con il Bologna: operazione da 7 milioni di euro bonus compresi e contratto quadriennale. Il giocatore presto arriverà in Italia per le visite mediche e verrà girato in prestito a un altro club italiano (si parla del Como) per averlo poi a disposizione per l'Under 23 che nascerà entro l'estate. Parti lontanissime invece per Mateo Silvetti, esterno offensivo classe 2006, altro talento dei Newell's nel mirino dei nerazzurri, in scadenza a fine anno: troppo elevata la richiesta del club di Rosario, che vuole 10 milioni per far partire il suo gioiello e sta comunque cercando di strappargli il rinnovo del contratto.