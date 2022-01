L'Inter lavora già per giugno: scatto su Scamacca e Frattesi

MANOVRE NERAZZURRE

Marotta è al lavoro per assicurarsi in anticipo i due gioielli del Sassuolo

Definiti gli arrivi di Gosens e Caicedo, l'Inter sta pensando già alla prossima stagione, programmando almeno un altro paio di colpi di mercato. A partire da Gianluca Scamacca. Non è un mistero che l'attaccante del Sassuolo piaccia ai nerazzurri e lo ha confermato lo stesso Marotta. Che ha già pronto un piano per convincere i neroverdi.

Sul piatto dell'offerta verrebbero messi Pinamonti, individuato come sostituto di Scamacca, e il giovane Pirola, oggi in prestito al Monza. Questo per limare i circa 40 miloni di euro di valutazione di Scamacca. Il resto lo farebbe la volontà del giocatore di trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi: a Milano lo aspetterebbe un contratto da 2,5 milioni di euro a salire.

Ma se per Scamacca l'operazione è solo abbozzata, per Davide Frattesi l'Inter si sta muovendo in maniera ancora più decisa. E' praticamente impossibile che il giocatore possa muoversi già in questa sessione, ma i campioni d'Italia non vogliono farselo scappare a giugno e per questo intendono anticipare la concorrenza (Juve, Napoli e Dortmund in testa), assicurandoselo subito. Anche perché, la sua valutazione, oggi sui 20/25 milioni di euro, potrebbe aumentare ancora da qui a fine stagione.