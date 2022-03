L'Inter guarda oltre Perisic: sondaggio per Sergio Gomez dell'Anderlecht. Derby per Scamacca

MOSSE NERAZZURRE

La dirigenza nerazzurra avrebbe messo gli occhi sull'esterno classe 2000. Il club rossonero vedrà il Sassuolo per l'azzurro

L'appuntamento con Ivan Perisic, in scadenza a giugno, è rimandato a fine stagione: sulla casella rinnovo del centrocampista croato resterà un punto di domanda fino all'ultimo. L'Inter vuole trattenerlo, Simone Inzaghi lo considera un elemento fondamentale per il suo gioco, al di là dell'arrivo del suo vice Robin Gosens: stando alle ultime indiscrezioni, il club nerazzurro sarebbe disposto a spingersi fino a un'offerta di 5 milioni di euro - bonus inclusi - per due anni. Sei milioni di euro la richiesta del giocatore, disposto a restare a Milano dopo essere stato tentato da altre esperienze in Inghilterra o ancora in Bundesliga. In attesa di sviluppi sulla vicenda Perisic, l'Inter comunque non resta a guardare e sonda le possibili alternative: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe messo gli occhi sullo spagnolo Sergio Gomez, esterno classe 2000 dell’Anderlecht cresciuto nella Cantera del Barcellona. Getty Images

In questa stagione con l'Anderlecht, con cui ha un contratto fino a giugno 2025, Gomez ha collezionato 41 presenze tra campionato e Coppe, realizzando 5 gol e servendo 14 assist. Intanto si profila un derby di mercato per Gianluca Scamacca: "L’Inter ha chiesto informazioni per prima, ma non è l'unica...", ha detto qualche giorno fa l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. In corsa per l'attaccante azzurro ci sarebbe infatti anche il Milan. Secondo la Gazzetta i rossoneri incontreranno a breve il club neroverde per parlare sia di Scamacca, valutato 40 milioni, che di Berardi.