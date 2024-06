L'Inter guarda al futuro: c'è il talento Bernabé nel mirino

MANOVRE NERAZZURRE

Lo spagnolo del Parma è tra i prospetti seguiti da Marotta e Ausilio per il centrocampo. E se Calhanoglu...

© italyphotopress Va bene i rinnovi, ma in casa Inter si guarda anche al futuro perché la rosa non è delle più giovani e primo o poi i senatori dovranno essere sostituiti. Per questo sono diversi i profili di giovani interessanti che Marotta e Ausulio stanno seguendo. Non è un mistero che ai nerazzurri piaccia Tanner Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001 del Venezia, ma c'è un nome ancora più intrigante che stuzzica i campioni d'Italia e i loro tifosi.

Vedi anche Mercato Calhanoglu-Inter, patto di ferro: la risposta al telefono stavolta è stata immediata Si tratta di Adrian Bernabé, da tempo sul taccuino interista. Il centrocampista classe 2001 è stato uno degli artefici del ritorno in Serie A del Parma e su di lui ci sono gli occhi di diversi top club europei. Lo spagnolo cresciuto nel Manchester City ha un contratto con il club gialloblù fino al 2027 e la sua valutazione è di 12 milioni di euro. Sulla carta almeno, visto che questa quotazione potrebbe salire nel giro di poco tempo.

Per questo l'Inter vorrebbe accelerare i tempi e assicurarsi uno dei giovani giocatori più interessanti del nostro campionato. Un colpo in prospettiva per il centrocampo della Beneamata, che non è a corto di elementi, ma che, viste le ultime voci su Calhanoglu, potrebbe necessitare di un elemento da far crescere con calma in caso di un'offerta "irrinunciabile" per il turco.