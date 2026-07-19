L'arbitro di Inter-Juve premiato dall'Aia: "La Penna si è distinto tecnicamente nella stagione 2025/26". Scoppiano le polemiche

E ancora: "Un importante risultato per Federico e per la nostra sezione. Il Premio Giovanni Mauro è considerato come il riconoscimento più importante riservato agli arbitri di calcio. Nell’albo d’oro figurano tra i vincitori della nostra sezione Generoso Dattilo, Vincenzo Orlandini, Carlo Longhi, Antonio Sbardella, Massimo Ciulli, Riccardo Lattanzi, Gianfranco Menegali e Daniele Doveri".