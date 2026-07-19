SERIE A

L'arbitro di Inter-Juve premiato dall'Aia: "La Penna si è distinto tecnicamente nella stagione 2025/26". Scoppiano le polemiche

Il fischietto della sezione di Roma era finito nel mirino per il rosso inesistente rifilato a Kalulu nel corso nel derby d'Italia

19 Lug 2026 - 16:00
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Il premio dell'Aia all'arbitro Federico La Penna ha scatenato nuove polemiche. Soprattutto da parte dei tifosi della Juventus che non hanno dimenticato il rosso a Kalulu nel corso del derby d'Italia dello scorso febbraio. Questo il comunicato dell'Aia in cui si annuncia il riconoscimento nei confronti del fischietto della sezione di Roma: "Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha deliberato i Premi Nazionali per la Stagione Sportiva 2025/2026. Al nostro Federico La Penna va il prestigioso Premio Giovanni Mauro come riconoscimento “all’Arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della Stagione Sportiva 2026/2026”. 

E ancora: "Un importante risultato per Federico e per la nostra sezione. Il Premio Giovanni Mauro è considerato come il riconoscimento più importante riservato agli arbitri di calcio. Nell’albo d’oro figurano tra i vincitori della nostra sezione Generoso Dattilo, Vincenzo Orlandini, Carlo Longhi, Antonio Sbardella, Massimo Ciulli, Riccardo Lattanzi, Gianfranco Menegali e Daniele Doveri".

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A scatenare le polemiche è soprattutto la motivazione del premio che sottolinea come La Penna "si sia distinto sotto il profilo tecnico". Tanti i dubbi, soprattutto se è stato lo stesso Rocchi ad ammettere l'errore di La Penna nel corso di Inter-Juve dove Kalulu fu espulso a causa di un secondo giallo inesistente. L'episodio vide protagonista anche Bastoni, finito nel mirino dei tifosi italiani per la simulazione.

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