Juve, per la porta spuntano anche Jorgensen e Trubin

21 Lug 2026 - 10:00
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© italyphotopress

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Con la fine del Mondiale, la Juventus può far partire l'assalto per Emiliano Martinez. Il Dibu è l'obiettivo numero uno per prendere il posto di Michele Di Gregorio, sempre più ai margini del progetto di Spalletti, ma convincere l'Aston Villa non sarà semplice. Gli inglesi vogliono almeno 10 milioni di euro, cifra considerata elevata da Carnevali vista l'età del portiere argentino, prossimo ai 34 anni e inoltre in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, se l'affare non dovesse sbloccarsi la Juve potrebbe decidere di virare definitivamente altrove. Oltre al profilo di Vicario, i bianconeri starebbero valutando anche due occasioni: Filip Jorgensen (Chelsea) e Antoily Trubin (Benfica). 

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