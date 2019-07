Juve-Inter? Lukaku zittisce tutti, sorride e lancia un messaggio: "Presto..."

OGGETTO DEL DESIDERIO

"Soon to be continued". Scegliete voi la traduzione, o ancor meglio, l'interpretazione che più vi piace. Le parole sono queste e le ha scritte sui social Romelu Lukaku postando una foto con Federico Pastorello, il suo agente. Può voler dire tutto o niente. Ma è quel "presto" ("soon") che fa pensare. A breve, magari, sapremo davvero dove giocherà l'attaccante belga. Juve-Inter sfida per Lukaku

A differenza degli ultimi giorni, dove si era mostrato triste sulla panchina del Manchester United, Lukaku appare sorridente. Evidentemente sa che nelle prossime ore arriverà la svolta. Lui ha dichiarato esplicitamente di voler andare all'Inter, ma la Juve ci sta provando. E la guerra tra corteggiatori lusinga il giocatore. Le voci lo divertono e forse è anche per questo che lui posta anche l'emoticon del "silenzio", con il dito che va sulla bocca della faccina. Come dire "zitti tutti". Presto, appunto, ce la dirà lui la verità.