Juve, 113 milioni di plusvalenze nel 2018-2019

01/07/2019

Grazie alla cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma, la Juventus ha chiuso l'esercizio 2018-2019 superando i 100 milioni di plusvalenze. Come riporta Calcio e Finanza, grazie alla vendita di 7 giocatori di secondo piano (Spinazzola, Caldara, Audero, Mandragora, Sturaro, Orsolini e Cerri), i bianconeri hanno incassato un tesoretto da 113 milioni, in pratica quanto speso per acquistare Cristiano Ronaldo (100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni).