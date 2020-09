Inter, Zanetti: "Messi non potevamo prenderlo. Per Lautaro nessuna trattativa"

INTER

"Non potevamo prenderlo. Giusto che sia rimasto al Barcellona, è casa sua". Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, fa chiarezza sul sogno di mezza estate dei tifosi nerazzurri: "Messi può giocar bene ovunque perché è un fenomeno - ha commentato ai microfoni dell'emittente argentina TyC Sports - Ma il Barcellona è casa sua, è giusto che rimanga per tutto quello che lui significa per la squadra e viceversa".

"Il nostro mercato passa attraverso delle opportunità: dobbiamo prima vendere e poi comprare, c'è un regolamento da rispettare che è il Financial Fair Play, che deve essere rispettato ed è qualcosa di molto importante. La nostra filosofia è questa, come quella di tanti altri club" ha aggiunto l'ex compagno di Nazionale della Pulce.

A proposito di Barcellona, Zanetti ha voluto spegnere le voci di un possibile addio di Lautaro Martinez all'Inter: "Lautaro sa di trovarsi in un grande club, sta crescendo grazie al grande lavoro svolto da Conte. Possibilità che vada via? In questo momento non c'è nessuna trattativa".