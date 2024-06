Inter, Zanetti conferma il rinnovo di Lautaro Martinez: "Contenti, ci siamo trovati in tutto"

Il futuro di Lautaro Martinez all'Inter non sembra essere in discussione, col vicepresidente Javier Zanetti che anticipa la notizia del rinnovo. L'accordo con l'argentino, bomber dell'ultima Serie A, è infatti stato trovato e a mancare è soltanto la firma nero su bianco, ma sia da una parte sia dall'altra ogni discussione sarebbe stata conclusa positivamente. E Zanetti, presente a Salerno per il raduno di Operazione Nostalgia, non nasconde il suo entusiasmo: "Contento del rinnovo di Lautaro, ci siamo trovati in tutto".