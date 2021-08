Inter, visite mediche per Dumfries poi la firma

INTER

L'esterno olandese potrebbe già essere convocato per l'amichevole di domani contro la Dinamo Kiev

È iniziato presto il primo giorno di Denzel Dumfries all'Inter. Arrivato a Milano giovedì sera, l'esterno destro erede di Hakimi si è presentato intorno alle 8 alla clinica Humanitas di Rozzano per la prima parte delle visite mediche, terminata alle 9.30. Poi il passaggio al Coni per l'idoneità sportiva. All'uscita, intorno alle 12.15, selfie e autografi con i tifosi presenti e trasferimento in sede per la firma del contratto. Successivamente direzione Appiano Gentile. Il Nazionale olandese potrebbe anche già allenarsi con i nuovi compagni ed essere convocato da Simone Inzaghi per l'amichevole di domani con la Dinamo Kiev a Monza.

Dumfries firmerà un contratto quinquennale con l'Inter, che lo ha preso dal Psv Eindhoven per 12,5 milioni più 2,5 di bonus legati alla qualificazione Champions e alle presenze del giocatore, abbassando in modo considerevole le pretese iniziali di 20 milioni.

Vedi anche inter Inter, arriva l'erede di Hakimi: fatta per Dumfries, è a Milano

Il giocatore guadagnerà 2,5 milioni di euro netti a stagione più gli incentivi. L'olandese classe 1996 arriva in nerazzurro con il difficile compito di non far rimpiangere Hakimi, uno dei grandi protagonisti dello scudetto, passato al Psg. "Sono molto felice di essere qui, pronto e affamato". L'Inter lo vuole così.