Inter, Vidal sul futuro: "Sogno il Flamengo, forse il prossimo anno giocherò qui"

MERCATO

Il centrocampista cileno apre ad un eventuale trasferimento in sud America durante un'intervista alla radio colombiana 'W Radio'

Arturo Vidal lancia segnali inequivocabili a proposito del suo futuro in nerazzurro. Ormai da tempo sul giocatore si vocifera di un interessamento del Flamengo e lo stesso centrocampista cileno, in un'intervista, ha aperto alla possibilità di vestire la maglia 'rubio-negra': "Giocare nel Flamengo è il mio sogno. Ho un contratto con l’Inter, ma chissà che il prossimo anno non possa giocarci". Getty Images

Vidal non ha convinto a pieno in questa sua avventura nerazzurra, considerando anche i vari infortuni subiti lungo l'arco della stagione. In più, una sua eventuale cessione alleggerirebbe non poco il monte ingaggi dell'Inter, seguendo così la nuova politica del risparmio dettata da Suning.

Al momento Arturo Vidal è impegnato con la maglia del Cile in Copa America e, al momento, la sua concentrazione è tutta per la sua nazionale. Dunque, solo al termine della rassegna si saprà se il sogno di Vidal, che è legato all'inter fino a giugno 2022, diventerà realtà.

