Inter, Vidal verso il Boca Juniors:  "Al 70-80% si fa"

Il cugino del centrocampista cileno si sbilancia: "Immagino che voglia provare l'emozione di fare un contrasto e far crollare la Bombonera"

Arturo Vidal sempre più vicino al Boca Juniors. Secondo quanto riportano i media argentini, il club di Buenos Aires avrebbe presentato all'entourage del centrocampista dell'Inter un'offerta formale con un contratto fino al 31 dicembre del 2023 più un'opzione per allungare l'accordo per prolungare per un anno e mezzo e le parti sarebbero ora molto vicine all'intesa. A confermare le voci arrivano anche le parole del cugino del cugino del calciatore cileno, Gonzalo Vásquez, che in un'intervista a Radio La Red si è sbilanciato non poco: "Il Boca si è mosso rapidamente e penso che ci sia una probabilità del 70-80% che si faccia, si dovrebbe risolvere la prossima settimana".

"Il Flamengo gli ha fatto complimenti, strizzatine d'occhio, non so quanto seriamente - ha dichiarato Vásquez, che di Vidal è stato anche un ex compagno - Vuole sentire di nuovo la passione, il progetto deve sedurlo. Non gli interessano i soldi, altrimenti andrebbe in Qatar o negli Stati Uniti. Immagino che voglia provare l'emozione di fare un contrasto e far crollare la Bombonera".

Poi sulla chiamata di Juan Roman Riquelme, vicepresidente xeneize che recentemente ha dichiarato che Vidal "è nato per giocare in questo club", il cugino dell'interista ha svelato: Arturo ha un grande rispetto per Juan Román per la sua carriera ed è stato commosso dalla sua chiamata, era felice. Román è un dio del calcio. Arturo mi dice che sarebbe molto importante per lui giocare nel Boca, sente che sarebbe molto positivo per la sua carriera".

L'addio all'Inter sembra dunque imminente. Una buona notizia per i nerazzurri, che in questo modo si libererebbero di un ingaggio molto importante e libererebbero spazio per altre entrate.

