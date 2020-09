Inter, Vidal si è liberato dal Barça: a inizio settimana a Milano

MANOVRE NERAZZURRE

La lunga telenovela Arturo Vidal è ormai giunta a conclusione. Il centrocampista cileno ha trovato l'accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto, con un buonuscita di 3 milioni di euro e, non appena verrà messo nero su bianco, diventerà un nuovo giocatore dell'Inter, che verserà al Barça un piccolo indennizzo. L'entourage del pupillo di Conte considera l'operazione chiusa al 99%, al punto che nelle prossime 48/72 ore la speranza è di vederlo finalmente a Milano per visite e firme di rito.

Vidal e il suo agente Fernando Felicevich hanno da tempo l'accordo con l'Inter per un biennale da 6 milioni netti a stagione più bonus e opzione per un terzo anno. Antonio Conte non vede l'ora di abbracciare il suo pupillo e di averlo a disposizione per Inter-Fiorentina e Benevento-Inter, i primi due impegni ufficiali dei nerazzurri. Il cileno starebbe già pensando al numero di maglia: il 'suo' 23 è saldamente sulle spalle di Barella, il preferito è l'8 (occupato al momento da Vecino), mentre il 22 indossato nel primo anno alla Juve e in Catalogna è libero. Con il Guerriero tra le proprie fila, la lunga battaglia per lo scudetto è un po' meno in salita.