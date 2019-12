Inter-Vidal, c'è data per l'affondo. Politano piace alla Roma

MOSSE NERAZZURRE

L'Inter rimane alla finestra, in attesa di preparare l'affondo, che potrebbe arrivare dopo la Supercoppa spagnola, in programma tra l'8 e il 12 gennaio a Gedda. Vidal è l'obiettivo ma in casa nerazzurra non c'è fretta e si attendono novità sul fronte Barcellona, dopo la causa intentata per il mancato pagamento di 2,4 milioni in premi da parte del cileno. Il veto del tecnico blaugrana Ernesto Valverde alla partenza del centrocampista non spaventa l'Inter: la rottura ormai è totale con l'ambiente. Ma l'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro non basta.

Vidal non si tocca, è il chiaro messaggio lanciato da Valverde al presidente Bartomeu. Al di là della causa, il tecnico blaugrana non vuole rinunciare al centrocampista, voluto fortemente nell'estate 2018. Dal canto suo il cileno, che tornerà in Spagna dalle vacanze il 2 gennaio) vuole lasciare Barcellona avrebbe già raggiunto un contratto con l'Inter fino al 2022 per 5 milioni di euro netti a stagione. Dal canto suo la dirigenza del club spagnolo non è disposta, ora più che mai a fare sconti, e pretende 20 milioni per lasciare partire il giocatore. I contatti con il suo agente Felicevich sono costanti e proprio dopo la Supercoppa di Gedda le due dirigenze potrebbero incontrarsi per definire l'operazione, con l'Inter che potrebbe anche riformulare l'offerta a fronte di novità su Gabigol, per cui il Flamengo per averlo a titolo definitivo non si spinge oltre i 16 milioni. Intanto la Roma vuole Politano come possibile alternativa di Zaniolo: l'esterno non trova spazio nel gioco di Conte ma Marotta non è intenzionato a cederlo in prestito ma solo a titolo definitivo.