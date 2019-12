Vidal-Inter, c'è l'accordo sul contratto

Difficile pensare che Arturo Vidal possa ancora giocare nel Barcellona dopo gennaio. Se da una parte il club blaugrana vorrebbe tenerlo, su richiesta di Valverde e degli stessi compagni di squadra capitanati da Messi, dall'altra il cileno sta facendo davvero di tutto per aumentare la tensione e trovare una scappatoia a basso costo per raggiungere Antonio Conte all'Inter. La causa per il mancato pagamento dei bonus inoltrata da Vidal, è una notizia che fa felice soprattutto i nerazzurri, ormai da mesi sulle tracce dell'ex centrocampista di Juve e Bayern. Lo stesso cileno è uscito allo scoperto: "Trovo ingiusto che non mi vengano riconosciuti quei soldi - riporta Radio ADN -, ma è una questione che non ha nulla a che vedere con ciò che viviamo oggi". E ancora: "La causa? Il responsabile non sono io, della cosa se ne stanno occupando il mio agente e il mio avvocato. E' un argomento di cui parlerò quando sarò in Spagna. Adesso sono in vacanza e voglio solo parlare di ciò che sta accadendo qui".