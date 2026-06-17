Manovre nerazzurre

Inter, vicinissimo il rinnovo del contratto di Christian Chivu: agente in sede

Il procuratore del tecnico campione d'Italia 2025-26 sta chiudendo le ultime formalità prima dell'annuncio ufficiale

17 Giu 2026 - 17:34
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Il tecnico dei nerazzurri Christian Chivu, autore di una grandissima prima stagione, sta per firmare il prolungamento di contratto con l'Inter fino al 2028. Il suo agente, Pietro Chiodi, è giunto nella sede del sodalizio nerazzurro per concordare gli ultimi dettagli con la dirigenza: lo stipendio di Chivu arriverà a 3 milioni l'anno. Un atto di fiducia verso un allenatore giovane, arrivato tra lo scetticismo dei tifosi e abile a conquistare rapidamente con lavoro e capacità comunicative il mondo Inter. Ma soprattutto, fondamentale nella vittoria del titolo numero 21 in Italia, agognato e molto atteso dopo la delusione cocente della scorsa stagione conclusa senza titoli. Ora, i nerazzurri guardano al futuro e a un rinnovamento che è partito dalla panchina e si espanderà sempre di più per garantire continuità di risultati e trofei. 

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Il mercato

 Dopo aver perso Dumfries, passato al Real Madrid, l'Inter è a un passo dal colpo- Ivan Provedel per la porta: l'italiano, vincitore del premio come miglior portiere in Serie A 2022-23, arriva in nerazzurro per rafforzare la truppa degli estremi difensori a disposizione di Chivu dopo la partenza di Yann Sommer. Tra i migliori momenti della carriera di Provedel, per altro, anche uno storico gol di testa segnato contro l'Atletico Madrid in Champions League.

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