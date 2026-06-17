Inter, vicinissimo il rinnovo del contratto di Christian Chivu: agente in sede

Il tecnico dei nerazzurri Christian Chivu, autore di una grandissima prima stagione, sta per firmare il prolungamento di contratto con l'Inter fino al 2028. Il suo agente, Pietro Chiodi, è giunto nella sede del sodalizio nerazzurro per concordare gli ultimi dettagli con la dirigenza: lo stipendio di Chivu arriverà a 3 milioni l'anno. Un atto di fiducia verso un allenatore giovane, arrivato tra lo scetticismo dei tifosi e abile a conquistare rapidamente con lavoro e capacità comunicative il mondo Inter. Ma soprattutto, fondamentale nella vittoria del titolo numero 21 in Italia, agognato e molto atteso dopo la delusione cocente della scorsa stagione conclusa senza titoli. Ora, i nerazzurri guardano al futuro e a un rinnovamento che è partito dalla panchina e si espanderà sempre di più per garantire continuità di risultati e trofei.