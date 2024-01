Inter: via Agoumé e forse Sensi, c'è spazio per un attaccante... a fine mercato

MOSSE NERAZZURRE

La partenza dei due centrocampisti potrebbe convincere la dirigenza a prendere un rinforzo in avanti se capitasse l'occasione: Muriel nel mirino

Inter, ecco Buchanan: primo allenamento in nerazzurro















La linea resta la stessa e lo sarà fino alle ultime ore del mercato. L'Inter ha assoluto bisogno di un rinforzo in attacco per dare fiato ai titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram: finora sia Arnautovic che Alexis Sanchez non sono stati sostituti all'altezza, lo dicono i numeri. La condizione perché possa arrivare un rinforzo in avanti è la partenza del cileno, arrivato a zero in estate (a differenza dell'austriaco il cui cartellino è stato pagato 8 milioni di euro più due di bonus) ma al momento non ci sono piste aperte per un suo eventuale addio. A far spazio in rosa per un rinforzo possono farlo però le partenze di Lucien Agoumé (ufficiale) e quella di Stefano Sensi, che piace al Leicester.

Il centrocampista francese classe 2002 si è trasferito in prestito al Siviglia fino al 30 giugno 2024. Il valore del diritto di riscatto per il club andaluso sarebbe stato già fissato a 8 milioni di euro. Sensi, che finora ha collezionato tre presenze in campionato e una in Coppa Italia per un totale di 65' in campo, è finito nel mirino del Leicester, primo in Championship: per il giocatore l'occasione per giocare con maggior continuità. Come riferisce la Gazzetta dello Sport non ci sono stati ancora contatti ufficiali tra l'Inter e il club inglese: per il cartellino di Sensi, in scadenza a giugno, i nerazzurri chiedono due milioni di euro. Se andasse in porto anche questo trasferimento, allora la dirigenza nerazzurra valuterebbe seriamente l'opportunità di prendere un nuovo attaccante. Ma a fine sessione e solo se capitasse un'occasione cui non si può dire di no. Un nome accostato con insistenza all'Inter è quello di Luis Muriel, in scadenza con l'Atalanta il 30 giugno 2024. Il club bergamasco potrebbe anche pensarci di fronte all'offerta giusta, evitando così di perdere il giocatore a parametro zero a fine stagione.

Intanto in casa Inter prosegue il lavoro per definire l'arrivo dell'attaccante del Porto Mehdi Taremi a zero la prossima estate. Nei giorni scorsi, conferma Tuttosport, un intermediario di fiducia dell'iraniano ha fatto capolino nella sede nerazzurra in Viale della Liberazione: Marotta ha ribadito l'intenzione di mettere sotto contratto il 31enne.