Inter, ultimatum di Dzeko

L'INDISCREZIONE

Edin Dzeko ha perso la pazienza. L'attaccante della Roma è infastidito dall'estenuante trattativa tra i giallorossi e l'Inter: l'affare sta andando decisamente troppo per le lunghe, anche per il bosniaco. Come riferisce la Gazzetta dello Sport il 33enne avrebbe lanciato una sorta di ultimatum al club di viale della Liberazione per sbrigarsi e portare a termine i discorsi con i capitolini una volta per tutte entro settimana prossima: la deadline è fissata sostanzialmente per l'11 agosto. Il buon esito non è sicuro nonostante il Biscione sia al lavoro per perfezionare una nuova offerta (l'ultima fatta pervenire alla Lupa è di 15 milioni). L'Inter studia il piano per Dzeko

Quello che manca alla Roma è un sostituto dell'ex Wolfsburg. Sul versante Higuain non si segnalano novità e anzi alla fine il Pipita - con Mandzukic verso il Manchester United - sembra destinato a rimanere a sorpresa a Torino. Così, questa sì che è una novità, a Trigoria potrebbero dire di no alla cessione di Dzeko anche di fronte alla famosa proposta da 20 milioni. Improbabile un rinnovo ma non impossibile una permanenza della punta fino alla scadenza del contratto (30 giugno 2020). Intanto i giallorossi si guardano intorno per valutare le alternative: torna di moda il nome di Mariano Diaz (il Real non accetta il prestito e vuole 20 milioni) mentre Fernando Llorente, attualmente svincolato, sarebbe la soluzione ideale nel ruolo di prima alternativa al centravanti titolare in caso di partenza di Schick.