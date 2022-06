Inter, ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi

INTER

Il tecnico ha prolungato fino al 2024: "Sono felice, con Steven Zhang abbiamo parlato anche di mercato"

L'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter continua. Il tecnico nerazzurro ha infatti rinnovato il suo contratto fino al 2024. L'ufficialità dell'intesa è arrivata attraverso un video divertente sui canali social nerazzurri e un comunicato sul sito del club. "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell'allenatore Simone Inzaghi - si legge nell'annuncio -. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2024". © inter.it

Nella sua prima stagione all'Inter Simone Inzaghi ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa e ha chiuso il campionato al secondo posto. Risultati che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a puntare ancora forte su di lui, prolungando il contratto fino al 2024 con tanto di adeguamento di stipendio, che passa da 3 milioni a 4,5 milioni, e opzione per un altro anno.

IL VIDEO-ANNUNCIO

STEVEN ZHANG: "MISTER, UN DONO LAVORARE CON TE"

"Mister, lavorare con te è un dono per me", ha scritto sul suo profilo Instagram Steven Zhang commentando la notizia del rinnovo con tanto di foto che lo ritrae insieme all'allenatore mentre firma il prolungamento del contratto fino al 2024. "Sono felice per il rinnovo di Inzaghi", ha poi aggiunto il presidente dell'Inter dopo la stretta di mano col tecnico. Poi un grande sorriso a una domanda su Lukaku.

INZAGHI: "FELICE PER IL RINNOVO, GIA' PARLATO DI MERCATO"

"Sono molto felice per il rinnovo. Abbiamo parlato anche di mercato". Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi all'uscita del quartier generale nerazzurro dopo la firma del rinnovo con l'Inter fino al 2024.

IL LIKE DI LUKAKU

Subito dopo l'annuncio del prolungamento di Simone Inzaghi non è passato affatto inosservato il "like" di Romelu Lukaku al post di Steven Zhang sull'intesa col tecnico fino al 2024. Un segnale ulteriore dell'attenzione del bomber alle vicende legate all'Inter e della voglia dell'attaccante di tornare a vestire la maglia nerazzurra.