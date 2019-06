Inter: tutto fatto per Dzeko, manca solo l'annuncio

01/06/2019

L'Inter di Antonio Conte ha il suo primo rinforzo per l'attacco. E' tutto fatto per l'arrivo in nerazzurro di Edin Dzeko, rientrato da sei giorni di vacanza in Turchia e pronto alla nuova avventura. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì. Dall'iniziale richiesta di 20 milioni di euro, è stato raggiunto un accordo con la Roma per 13,5. Il bosniaco firmerà un biennale da 4 milioni netti a stagione.