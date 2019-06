Inter, tutto fatto per Barella

06/06/2019 di ANGIOLO RADICE

Fatta per Barella, l'Inter intensificherà il lavoro per l'attaccante con un doppio binario aperto. Quello con la Roma per Dzeko di fatto non ha complicazioni particolari. Serve rivedersi per inserire qualche elemento nella contrattazione che passerebbe da un giovane Primavera per fare plusvalenza o l'aggiunta di Kolarov nel pacchetto.



Capitolo a parte è invece la caccia al top player offensivo. L'Inter ha provato a proporre allo United Icardi per uno scambio con Lukaku. Al di là in questo momento della mancanze di volontà dell'argentino di lasciare Milano anche dall'Inghilterra il no è stato secco. Settanta milioni cash o l'operazione non si fa.



Si potrebbe invece fare in prestito il colpo Zappacosta, esterno gradito da Conte. L'Inter deve pensare anche a delle uscite e Joao Mario sembra avere degli estimatori in Francia e Portogallo. Monaco e Sporting hanno chiesto informazioni ma l'Inter non può cederlo sotto i 20 milioni avendolo ancora a bilancio per 16.