Inter, Tronchetti sponsor di Cavani: "Ha avuto stagioni straordinarie"

"Cavani ha avuto stagioni straordinarie, spero venga all'Inter e possa ripetere quegli exploit. Abbiamo altri giocatori esperti in campionato, uno per tutti Ronaldo, che stanno dimostrando di essere grandi campioni. L'età non è un limite, può essere una buona scelta". Lo ha detto l'ad di Pirelli, e tifoso dell'Inter, Marco Tronchetti Provera a proposito del possibile arrivo del centravanti uruguaiano. "Certo il dispiacere per Lautaro esiste - ha aggiunto ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento -, il suo potenziale lo conosciamo tutti, poi le scelte della società e dell'allenatore vanno rispettate".