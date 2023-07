Inter, la pista Trubin si complica: lo Shakhtar rilancia e chiede 35 milioni

LA FRENATA

Secondo i media ucraini il club di Donetsk ha alzato la richiesta per il proprio portiere in scadenza. L'Inter studia una soluzione

La pista che potrebbe portare Anatoliy Trubin dallo Shakhtar Donetsk all'Inter è più impervia del previsto. L'estremo difensore della nazionale ucraina, 22 anni ad agosto, ha un contratto in scadenza nel 2024 ma nonostante questo lo Shakhtar ha deciso di alzare la richiesta per cederlo: 35 milioni di euro. Tanto, troppo per l'Inter che non ha intenzione di sborsare più di 10-15 milioni dopo l'eventuale partenza di Onana e l'affare che sembrava in definizione ha subito una brusca frenata.

A riportare il rilancio dello Shakhtar Donetsk è il portale ucraino sport.ua, che specifa come il club arancionero abbia deciso di alzare la richiesta per lasciare partire Trubin con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Un cambio di posizione che ha spiazzato l'Inter, non facendo naufragare la trattativa ma sicuramente rifilandole un brusco stop.

La posizione dell'Inter è chiara. Una volta ceduto Onana (vicino al Manchester United) quello di Trubin è uno dei profili preferiti per la porta nerazzurra, magari affiancolo a Sommer del Bayern Monaco, ma l'investimento non toccherà le cifre richieste dal club ucraino. La volontà di proseguire la trattativa da parte dell'Inter c'è, ma è chiaro che l'importo per il cartellino dovrà essere rivisto per arrivare a spendere poco più di 10 milioni di euro, magari inserendo piuttosto una percentuale da riconoscere allo Shakhtar sull'eventuale futura cessione del giocatore.