Inter, torna di moda Zirkzee: Ausilio lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'idea di Ausilio sarebbe quella di impostare l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto per valutare attentamente il giocatore da vicino per tutta la prossima stagione e poi, eventualmente, perfezionare il trasferimento in maniera definitiva. Cifre alla mano, Zirkzee è stato acquistato dai Red Devils per 40 milioni di euro e a 23 anni percepisce un ingaggio di 3,5 milioni più bonus a stagione. Numeri in linea con la nuova "vision" del fondo Oaktree e i parametri economici sostenibili dell'Inter. Soprattutto considerata l'età del giocatore, che rappresenterebbe non solo un investimento per il presente, ma anche per il futuro.