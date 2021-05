Inter, Tinti in sede: "Non ho parlato di Simone Inzaghi, ma del rinnovo di Bastoni"

L'INCONTRO

L'agente ha deviato le domande sia su Ranocchia che su un futuro allenatore nerazzurro

La presenza di Tullio Tinti nella sede dell'Inter non è passata inosservata in un momento in cui attorno al futuro tecnico della squadra nerazzurra c'è un po' di incertezza, a partire dal destino di Antonio Conte. Immediato l'accostamento a Simone Inzaghi, in uscita dalla Lazio e nella lista dei papabili in caso di addio dell'allenatore campione d'Italia in carica: "Non abbiamo parlato di allenatori - ha tenuto a precisare l'agente -, sono qui per lavorare al rinnovo di Bastoni".

Il tecnico della Lazio è uno degli assistiti di Tullio Tinti, ma all'uscita dalla sede nerazzurra l'agente ha dribblato le domande sulla delicata questione: "Non si è parlato di allenatori, sono venuto qui per i miei giocatori". Tra cui Bastoni, per il quale ha ammesso di lavorare al rinnovo e Andrea Ranocchia, in uscita, ma sul quale non ha rilasciato dichiarazioni.