Inter-Thuram jr, prima mossa: a Doha Ausilio ha incontrato il suo entourage

MOSSE NERAZZURRE

Il club nerazzurro vuole anticipare la concorrenza (Bayern) e punta sull'attaccante, in scadenza con il Borussia Moenchengladbach, già per gennaio

© Getty Images La concorrenza sarà tanta e agguerrita. Da Monaco Bayern avrebbe già messo sul piatto un contratto quinquennale, a partire da luglio. Ecco perché l'Inter ha deciso di accelerare per Marcus Thuram già in vista di gennaio senza aspettare l'estate, quando il giocatore si libererà a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach. Come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', il ds nerazzurro Piero Ausilio, a Doha in Qatar per assistere ai Mondiali, ha avuto un primo contatto con l'entourage dell'attaccante, con l'obiettivo di capire le intenzioni del figlio dell'ex Juve e Parma Lilian e gli eventuali margini di trattativa.

Thuram Jr non rinnoverà il contratto in scadenza e il Borussia Moenchengladbach si è già rassegnato a perderlo. Il fattore tempo è dunque determinante nelle strategie dell'Inter, che punta dritto sul giocatore, vicino ai nerazzurri già nel 2021, cercando di anticipare appunto le altre pretendenti: il Bayern Monaco su tutte ma anche club in Spagna (Atletico Madrid) e Inghilterra (Newcastle). Il Borussia chiede dieci milioni di euro per liberare l'attaccante sei mesi prima della fine del contratto: un investimento alto per le casse nerazzurre che però potrebbe essere 'ammortizzato' da eventuali operazioni in uscita (Gosens, Correa e Gagliardini). Da parte sua l'attaccante non avrebbe fretta di lasciare la Germania e finirebbe anche la stagione al Borussia.