Inter, tentativo a vuoto dell'Arsenal per Lautaro Martinez

Il Toro avrebbe rifiutato l'offerta dei Gunners: lascerebbe i nerazzurri solo per andare in Liga

Tentativo a vuoto dell'Arsenal per Lautaro Martinez. Il club inglese avrebbe messo infatti sul piatto oltre 70 milioni di sterline per il cartellino del'argentino, ma non sarebbe riuscito a convincere l'attaccante dell'Inter a vestire la maglia dei Gunners. Nel dettaglio, il Toro avrebbe rifiutato l'Arsenal perché non sarebbe interessato a un'esperienza in Premier, soprattutto senza poter giocare in Champions League. Getty Images

Obiettivo mancato, dunque, per l'Arsenal. Secondo quanto trapela anche da fonti inglesi, Lautaro non sarebbe intenzionato a muoversi dall'Inter a meno che non arrivino offerte importanti da Real Madrid, Barcellona o Altletico Madrid. Dalla Liga, insomma. Diversamente in questa sessione di mercato il fresco vincitore della Copa America non risulta interessato a trattare con altri club.

Una presa di posizione chiara, che da una parte conferma la voglia dell'attaccante di rimanere in nerazzurro anche a fronte del corteggiamento di club importanti come i Gunners e dall'altra riduce notevolmente il parco delle società con cui l'Inter potrebbe eventualmente intavolare un discorso per fare cassa con l'argentino.