Inter, fatta per Taremi: già prenotate le visite mediche

Sembra davvero tutto fatto per lo sbarco all'Inter di Mehdi Taremi. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, i nerazzurri hanno già prenotato le visite mediche per l'attaccante iraniano, che a giugno lascerà il Porto dopo quattro stagioni e arriverà a Milano a parametro zero, firmando un contratto biennale con opzione per una terza stagione.