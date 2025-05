"Se ho deciso il mio futuro? Vedremo nei prossimi giorni con la società". Lo dice il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Sky Sport al termine della finale di Champions League persa per 5-0 contro il Psg a Monaco di Baviera. "Dopo la seconda finale persa in tre anni c'è troppa delusione e amarezza per pensare al futuro ora. Ci sarà tempo per parlarne con calma con la società, sono sempre con noi dal presidente agli altri sempre molto presenti", aggiunge.