Iran, Taremi perde la testa dopo l'eliminazione in Coppa d'Asia: furia contro i tifosi del Qatar

Serata da dimenticare quella di mercoledì per Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, promesso sposo dell'Inter, è stato protagonista di una lite furibonda con tifosi e giocatori del Qatar al termine della semifinale di Coppa d'Asia persa dalla sua nazionale. Le immagini del dopo gara lo hanno immortalato mentre si scagliava contro i sostenitori qatarioti intimandogli di tacere, dopodiché ha cominciato a muoversi con passo spedito verso la tribuna centrale come a voler cercare uno scontro, prima che gli avversari intervenissero in massa per bloccarlo e allontanarlo, con modi piuttosto bruschi. Il parapiglia si è poi allargato ad altri giocatori e membri degli staff, ma dopo qualche minuto gli animi si sono calmati.