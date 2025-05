Solo l'Inter nella testa di Lautaro, l'agente: "Ricevute offerte spettacolari, ma lui ha sempre detto no"

Alejandro Camano avrà il cuore diviso a metà nella finale di Champions League tra Inter e PSG, infatti cura gli interessi di due stelle che si contenderanno il trofeo: Hakimi per la squadra di Luis Enrique e Lautaro Martinez per quella di Inzaghi. L'agente in un'intervista al quotidiano di Madrid "AS" ha riavvolto il nastro ribadendo come "El Toro" sia stato vicino a giocare in Liga prima di approdare all'Inter: "Con l'Atletico fu una trattativa molto serrata, anche se non conosco i dettagli. So che ci hanno provato in tutti i modi, lui ha sempre avuto una predilezione speciale per la Spagna. Se c'è un posto in cui vorrebbe giocare, se lasciasse l'Inter, quello sarebbe la Spagna". L'agente ha ammesso che l'argentino ha avuto numerose offerte importanti, ma la risposta del giocatore è sempre stata: "No, Inter".