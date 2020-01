Inter, stretta decisiva per Eriksen: Marotta tratta con Levy, presidente del Tottenham

LA SITUAZIONE

L'affaire Eriksen catalizza su di sè tutte le attenzioni. E non potrebbe essere altrimenti, udite pure le parole odierne di Mourinho. Catalizza tutte le attenzioni al punto da far scivolare in secondo piano altre operazioni che l'Inter sta portando avanti contemporaneamente: quella relativa a Moses, quella che riguarda Sebastiano Esposito, richiesto in prestito dal Parma, e non ultima quella che porta a Tahith Chong, (centrocampista olandese classe ’99 in scadenza di contratto con il Manchester United) i cui agenti sono stati oggi nella seda nerazzurra gettando le basi per un'intesa in vista della prossima estate (si è anche vociferato di un arrivo immediato, in una trattativa in cui potrebbe essere inserito Vecino, abbassando così il valore del cartellino dell'uruguagio. Ma al momento il discorso è solo di prostettiva, proiettato cioé giugno). Ma, si diceva, tutto adesso è incentrato sul possibile grande colpo a centrocampo, ovvero Eriksen.

Mourinho ha convocato il giocatore per la sfida di domani del Tottenham contro il Norwich: per il tecnico portoghese non ci sono novità, il danese è a sua disposizione e quindi intende utilizzarlo. Un bluff? No, più che altro praticità. Realismo. Eppure la situazione è giunta a un punto di svolta: l'Inter ha presentato un'offerta ufficiale e tra i 15 milioni proposti dai nerazzurri (Eriksen, ricordiamolo, è in scadenza) e la richiesta degli Spurs ballano quei 5 milioni che il management interista pensa di poter colmare mettendo sul tavolo altri tre milioni sotto forma di bonus facilmente raggiungibili, facendo poi affidamento sulla rinuncia da parte del centrocampista stesso a emolumenti che il Tottenham ancora gli deve. Che possa o meno essere questa la soluzione lo si saprà comunque a breve, visto che in giornata è fissata una conference call tra il dg dell'Inter Marotta e il plenipotenziario degli Spurs Levy. Il tempo stringe perché Antonio Conte (giustamente) preme.

E sullo sfondo, ma non troppo, restano in sospeso le questioni Politano e Giroud, il primo in uscita, il secondo in attesa di poter lasciare il Chelsea. Senza dimenticare Lazaro (l'austriaco è conteso tra Newcastle e Lipsia, con una preferenza accordata agli inglesi) e Gabigol: l'accordo con il Flamengo, più volte annunciato, ancora non è stato ratificato, da da sé che i soldi della cessione del brasiliano sarebbero (sono!) fondamentali in questa delicata fase di mercato.