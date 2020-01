Inter, visite mediche per Moses

MERCATO INTER

Antonio Conte è impaziente di riabbracciare Victor Moses. Il tecnico dell'Inter ha garantito per l'esterno nigeriano (con cittadinanza inglese) ma è evidente che, dopo il caso Spinazzola, le visite mediche di oggi saranno decisive per il tesseramento del giocatore. I nerazzurri d'accordo con il Chelsea per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, per Moses pronto un contratto da 1,3 milioni di euro sino a giugno (in caso di riscatto, triennale da 3 milioni a stagione). Inter-Eriksen si accelera."Poi Moses e Giroud

Il 29enne era sbarcato ieri sera a Milano con un volo privato e si è presentato al Coni di buon mattino, intorno alle 7:30, per iniziare tutte le visite del caso, decisive perché al Fenerbahce (dove è stato in prestito in questa metà stagione) non ha visto il campo con continuità proprio per problemi fisici. Come dicevamo, è Conte a garantire per lui: durante le due stagioni sulla panchina dei Blues l'esterno era stato un titolarissimo dell'attuale tecnico interista che è convinto di poterlo recuperare in poco tempo, senza troppi dettami tattici da insegnargli.