Inter, slitta l'annuncio di Simone Inzaghi

IN ATTESA

Si dovrà attendere la prossima settimana, Lotito prova a fare ostruzione con premi e bonus

Sarebbe dovuto arrivare in queste ore e invece l'annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Inter dovrà attendere ancora qualche giorno. Probabilmente verrà dato la prossima settimana, subito dopo la firma sul contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Nessun intoppo o ripensamento, ma solo il fatto che Inzaghi deve ancora risolvere la sua situazione con la Lazio, con cui è legato sino al 30 giugno.

In particolare, il problema riguarda premi e bonus che il presidente Claudio Lotito, scottato e deluso da quanto accaduto, cercherà fino all'ultimo di non garantirgli. Si tratta solo di dettagli e scaramucce legali perché ormai la scelta è stata fatta e Inzaghi andrà a prendere il posto di Conte sulla panchina dei campioni d'Italia.

Intanto, è stato definito il suo staff. Farris farà ancora il vice, con collaboratori tecnici Cecchi (tattico) e Rocchini. Ruolo di match analist per Cerasaro. Preparatore atletico Ripert.

I TIFOSI BIANCOCELESTI: "GRAZIE, NON CONTESTIAMO LA SCELTA"

I tifosi della Lazio salutano Simone Inzaghi con questo comunicato: "Ventidue anni con l'aquila della Lazio sul petto, prima da giocatore, poi da allenatore. Hai vinto tanto, hai sofferto e gioito con noi, hai sempre parlato da tifoso e non da semplice tecnico. Hai dimostrato attaccamento alla maglia, alla nostra storia, al nostro ideale. Con orgoglio e spirito di appartenenza, ma soprattutto con rispetto. Per questo noi ti ringraziamo, per tutti questi anni vissuti insieme e anche per questo mai potremmo contestare la tua scelta. Con rispetto e stima, in bocca al lupo mister. Nel calcio non esistono bandiere, se non quella che il tifoso porta allo stadio ogni domenica".

