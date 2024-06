Inter: si valuta Ndoye, ma deve partire Dumfries

MANOVRE NERAZZURRE

Contatti con il Bologna per l'esterno che ha fatto tanto bene con Thiago Motta: costa 25 milioni

La nuova Inter ha una missione al limite dell'impossibile: migliorare una rosa di altissimo livello. Per la verità la direzione è già presa da tempo e la coppia Ausilio-Marotta ha piazzato i colpi Taremi-Zielinski con largo anticipo, ma qualcosa andrà ancora fatto e in questo senso si spiegano i diversi sondaggi degli uomini mercato nerazzurri. Tra questi è spuntato quello fatto con il Bologna per Dan Ndoye, uno che nella Milano interista ricordano soprattutto per il gol che ha eliminato gli uomini di Inzaghi dall'ultima Coppa Italia. Il punto, però, è un altro: Denzel Dumfries, titolare della fascia destra, sembra destinato a essere sacrificato per fare cassa e il sostituto, appunto, potrebbe essere l'esterno del Bologna, interessante sotto diversi aspetti, dall'età al costo (25 milioni), fino alla propensione decisamente offensiva e alla capacità di giocare su entrambi i lati senza problemi.

Ndoye è bravo, dubbi non ce ne sono. Ha gamba e tecnica, forse una fase difensiva non eccezionale, ma per questo in fondo adatto a una squadra che difenda a tre. Insomma, può giocare a tutta fascia preoccupandosi il giusto di ripiegare. Un po' come Dimarco e un po' come Dumfries, più offensivi che di contenimento.

Questo non significa ovviamente che l'affare sia fatto e nemmeno che sia a buon punto. Se ne parla e probabilmente se ne parlerà ancora. Ma il colpo non verrà affondato prima di aver trovato la destinazione giusta per l'olandese.



Intanto quelli che verranno saranno i giorni dei rinnovi. Nominati CdA e presidente, si potrà mettere nero su bianco con Lautaro, Barella e mister Inzaghi. Sono loro la linea di continuità e la garanzia di successo per l'Inter di domani. Il resto, con calma, verrà,

