Inter, si chiude per Barella

10/07/2019

Vicino alla conclusione, il caso Barella. La trattativa ha subito una nuova accelerazione dopo lo stand by delle ultime settimane e il colloquio con l'agente Beltrami ha cementificato l'accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro l'anno più premi. Restano gli ultimi dettagli da limare con il Cagliari, ma c'è ottimismo e il giocatore potrebbe essere a Milano già in settimana per completare le visite mediche e firmare il nuovo contratto con l'Inter.



Antonio Conte aspetta, in attesa anche di capire come e quando verranno sciolti i nodi riguardanti i due pezzi da novanta che non fanno parte del progetto tecnico del tecnico salentino: Icardi e Nainggolan.