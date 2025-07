Inter: il Barcellona non molla Dumfries ma la clausola in un'unica soluzione è un ostacolo

Il Barcellona non molla la pista Denzel Dumfries. Il nuovo agente del terzino olandese, Jorge Mendes, nelle scorse ore ha avuto un incontro di mercato con il club campione di Spagna a cui ha nuovamente proposto il suo assistito, sul quale pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro in scadenza (per quest'anno) il 31 luglio. Una cifra sicuramente interessante e non eccessivamente alta per uno dei migliori terzini della Serie A, ma il fatto che debba essere pagata in un'unica soluzione fa dormire sonni relativamente tranquilli ai nerazzurri, visto che i catalani non possono permettersi di pagarlo tutto e subito per i noti problemi legati al Fair Play finanziario.