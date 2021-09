Inter, senti Onana: "Potrei anche rinnovare con l'Ajax"

Il portiere dell'Ajax André Onana, seppur fermo da mesi e squalificato per doping fino al quattro novembre, resta uno dei nomi più caldi del mercato per la prossima stagione. Il portiere classe 1996 cresciuto nel Barcellona è in scadenza di contratto con i Lancieri e tra le pretendenti per il camerunese c'è l'Inter che lo ha individuato per il post Handanovic. L'addio all'Ajax, a differenza di quanto trapelava fino a qualche settimana fa, non è certo: "Tutto si può negoziare, sono ancora aperto all'ipotesi di un nuovo contratto con l'Ajax".

Getty Images