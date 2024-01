Inter, Sensi ai saluti: lo vuole il Leicester di Maresca

TENTAZIONE INGLESE

Il centrocampista, in scadenza nel 2024, è ai margini del progetto nerazzurro e un suo addio a gennaio pare certo

© Getty Images Potrebbe proseguire in Inghilterra la carriera di Stefano Sensi. Il centrocampista, in scadenza con l'Inter nel giugno del 2024, lascerà i nerazzurri già a gennaio, visto che è ai margini del progetto di Inzaghi. Sul calciatore, frenato in carriera da tanti infortuni, è piombato il Leicester capolista in Championship. Sensi piace molto al manager delle Foxes Enzo Maresca che, dopo i primi contatti tra le parti, sta provando a convincerlo al trasferimento. Come riporta Sky Sport, al momento non sono state presentate offerte ufficiali all'Inter.

Otto minuti con il Cagliari, nove con il Frosinone e undici con l'Udinese: 28 minuti in totale e solo tre partite di campionato, a cui vanno aggiunti i 37 in Coppa Italia contro il Bologna. In cinque mesi, Sensi ha giocato con l'Inter poco più di un'ora, chiarissimo segnale della scarsa considerazione di Inzaghi che di certo non si metterà di traverso in caso di cessione già a gennaio.

Sbarcato ad Appiano nell'estate del 2019 in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo (operazione complessiva da 25 milioni di euro), il centrocampista ex Sassuolo ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in nerazzurro, prima che la Dea Bendata gli voltasse le spalle. A ottobre di quell'anno inizia il suo lungo calvario di infortuni muscolari e ricadute, che ne condizionano pesantemente il rendimento. Poi nel gennaio 2022 lo sfortunato prestito alla Sampdoria e l'anno scorso il trasferimento al Monza sempre con la medesima formula. Anche in Brianza un buon inizio, poi il solito (purtroppo per lui) infortunio (frattura malleolo-peroneale). A fine stagione saranno 28 presenze con tre gol. La scorsa estate il rientro all'Inter, con l'immancabile guaio muscolare dopo un paio di partite. Da qualche settimana è completamente recuperato, ma non si è mai schiodato dalle retrovie delle gerarchie.